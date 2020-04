OPEC senkte Ölbedarfsprognose 2020 um fast 7 Prozent

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat wegen der Einbrüche bei Konjunktur und Ölnachfrage infolge der Coronavirus-Krise ihre Prognose für den weltweiten Ölbedarf im heurigen Jahr um fast sieben Prozent gesenkt. Das sei ein "historischer Rückgang", so die OPEC am Donnerstag. Stark absacken werden 2020/21 wohl auch die Investitionen in den Ölsektor.

SN/APA (AFP)/YASSER AL-ZAYYAT Der Rückgang ist in dieser Form noch nie dagewesen