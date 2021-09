OPEC+ will Förderung wie geplant steigern

Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölallianz OPEC+ dreht den Ölhahn wie erwartet im Oktober weiter auf. Die Tagesproduktion werde um 400.000 Barrel (je 159 Liter) erhöht, berichtete die OPEC am Mittwoch nach einer Online-Konferenz der 23 beteiligten Länder. Damit sind weiter steigende Benzinpreise in den nächsten Wochen unwahrscheinlicher geworden. Das Ölkartell OPEC+ versorgt etwa 45 Prozent des Weltmarktes mit dem Rohstoff.

Nach einem Grundsatzbeschluss der OPEC+ vom Sommer soll die Ausweitung der Produktion um jeweils 400.000 Barrel am Tag auch in den Folgemonaten weitergehen. Allerdings will das Ölkartell jeden Monat überprüfen, ob die Strategie noch richtig ist. Die nächsten Beratungen sind für den 4. Oktober geplant.

Der Ölbedarf war wegen der wieder anziehenden Weltkonjunktur in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Unwägbar scheinen der OPEC aber die Folgen der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Deren Verbreitung könnte zumindest in einzelnen Ländern erneut zu regionalen Lockdowns führen, die die Wirtschaft belasten.