Oracle soll als Technologie-Partner Tiktok in den USA retten

Im Ringen um die Zukunft der populären Video-App Tiktok in den USA zeichnet sich ein Deal in letzter Minute mit Beteiligung des Software-Konzerns Oracle ab. Allerdings gehe es dabei nun nicht mehr um einen Verkauf des US-Geschäfts, sondern lediglich um eine Rolle für Oracle als "Technologie-Partner" im amerikanischen Markt, berichteten US-Medien in der Nacht auf Montag.

SN/APA (AFP/GETTY)/MARIO TAMA Laut US-Präsident Trump ist Tiktok Sicherheitsrisiko