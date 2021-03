Organisation der Steuervermeider

Tax Justice Network: OECD-Standards bei Unternehmenssteuern zu lasch.

Die in der OECD versammelten Industrieländer treten laut der Nicht-Regierungsorganisation Tax Justice Network (TJN) beim Kampf gegen Steuervermeidung von Unternehmen auf der Stelle. Im neuen Corporate Tax Havens Index nehmen OECD-Länder oder von ihnen abhängige Gebiete die ersten sechs Plätze ein. Auf die britischen Überseegebiete Jungfern- und Kaimaninseln sowie Bermuda folgen die Niederlande, Schweiz und Luxemburg. Österreich nimmt unter 70 Ländern Rang 33 ein. Das Ranking zeige, welche Staaten Gewinnverschiebungen und Steuermissbrauch von multinationalen Konzernen am stärksten ermöglichen. In Summe sind laut TJN die OECD-Staaten für mehr als zwei Drittel der weltweiten Möglichkeiten für Steuermissbrauch von Konzernen verantwortlich.

Die ersten zehn komplettieren Hongkong, die Kanalinsel Jersey, Singapur sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. China findet sich auf Platz 19, Deutschland und die USA liegen mit Rängen 23 und 25 nah beisammen. Dänemark und Liechtenstein nehmen die Plätze unmittelbar hinter Österreich ein.

Das Ranking mache deutlich, warum die OECD, die die Regeln im globalen Steuerwesen setze, kaum Fortschritte im Kampf gegen den Steuermissbrauch von Konzernen erreiche, teilte TJN mit. Auf Basis der "verwässerten" OECD-Standards würden Staaten als "nicht schädlich" eingestuft, die laut dem Corporate Tax Havens Index für 98 Prozent der weltweiten Möglichkeiten für schädliche Steuerpraktiken verantwortlich seien.