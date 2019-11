Osram-Mitarbeiter protestierten gegen Jobabbau

Mehr als 1.100 Osram-Mitarbeiter haben laut deutscher Gewerkschaft IG Metall gegen den Stellenabbau bei dem Lichttechnikkonzern demonstriert, den der steirische Chip- und Sensorhersteller ams aufkaufen will. Zu einer Kundgebung vor der Konzernzentrale in München versammelten sich am Montag 800 und vor dem Werk in Berlin weitere 350 Mitarbeiter, so Sprecher der Gewerkschaft in beiden Städten.

SN/APA (dpa)/Jörg Carstensen Protestaktionen von Osram-Beschäftigten in München und Berlin