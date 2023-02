Pandemie ohne Strukturänderungen am deutschen Arbeitsmarkt

Die Coronapandemie hat einer Studie zufolge anders als von vielen erwartet nicht zu strukturellen Veränderungen am deutschen Arbeitsmarkt geführt. Im Jahr 2020 habe sich "wie in Krisen üblich" die Dynamik am Arbeitsmarkt reduziert: Deutlich weniger Menschen hätten den Job gewechselt, erklärte Niels Gillmann vom Ifo-Institut am Montag. Ausnahme war demnach die Lebensmittel- und Gastronomiebranche. Bereits 2021 habe sich die Lage jedoch wieder normalisiert.

"In Krisen legen Unternehmen häufig Einstellungspläne auf Eis", erklärte Gillmann, der an der Ifo-Niederlassung in Dresden forscht. "Das macht es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwierig, ihren Job zu wechseln." Große Mobilität gab es demnach lediglich in der schwer getroffenen Gastronomie: Viele dort Angestellte seien in Verkehrs- und Logistikberufe sowie in den Handel gewechselt. "Allerdings sind die Effekte hauptsächlich im Jahr 2020 zu beobachten und schon im Jahr 2021 gibt es wieder kaum Unterschiede zum Jahr 2019", heißt es in Gillmanns Forschungsbericht. "Generell scheinen sich keine neuen Trends entwickelt und stattdessen eher schon bekannte Muster temporär verstärkt zu haben."