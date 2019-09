Paris will EU einschalten wegen Staatshilfe für Norwegian

Frankreich macht Staatshilfen für die Fluggesellschaft Norwegian Air mitverantwortlich für die Pleite des in Paris ansässigen Konkurrenten XL Airways. "Ich werde daher in der kommenden Woche an die Europäische Kommission schreiben, um sie aufzufordern, diese Dinge in Ordnung zu bringen", sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag dem Sender LCI.

SN/APA (AFP)/JOHAN NILSSON Vorwürfe an Norwegian Air