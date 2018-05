Patentstreit: Samsung muss Apple 539 Millionen Dollar zahlen

Samsung muss Apple im jahrelangen Patentstreit der beiden Smartphone-Riesen 539 Millionen Euro (rund 460 Mio Euro) für das Kopieren des iPhone-Designs zahlen. Das entschied die Jury an einem Gericht in Kalifornien am Donnerstag, wie US-Medien berichteten. Der iPhone-Hersteller wertete die Entscheidung auch als moralischen Sieg.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Die Südkoreaner werden zur Kasse gebeten