Pfizer bereitet Werke auf Produktion von Impfstoff vor

Der US-Pharmakonzern Pfizer spricht mit seinen Auftragnehmern über eine Auslagerung von Teilen seiner Produktion. So würden in den eigenen Werken Kapazitäten frei, um nach erfolgreichen Tests gegebenenfalls einen Impfstoff gegen das Coronavirus in großen Mengen herstellen zu können, wie Pfizer-Manager Mike McDermott der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Pfizer bereitet Werke auf Impfstoff-Produktion vor