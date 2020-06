Pharmakonzern Sanofi will in Europa 1.700 Stellen abbauen

Der französische Pharmakonzern Sanofi will laut einem Agenturbericht in Europa rund 1.700 Stellen abbauen. Auf Frankreich entfallen davon rund 1.000 Jobs, sagte der Präsident von Sanofi France, Olivier Bogillot, der französischen Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Das Unternehmen erklärte auf Anfrage, zu dem Thema sei zunächst keine offizielle Kommunikation geplant.

SN/APA (AFP)/LAURENT CIPRIANI Österreich ist vom Stellenabbau des Pharmariesens nicht betroffen