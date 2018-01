Philipp Lahm übernimmt Mehrheit an Schneekoppe

Der deutsche Fußball-Weltmeister Philipp Lahm hat die Mehrheit am traditionsreichen Naturkosthersteller Schneekoppe übernommen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die 1927 gegründete Firma versteht sich als "Premium-Marke im Segment natürlich gesunde Ernährung" und verkauft ihre Produkte in über 35 Ländern.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Philipp Lahm baut sein Engagement aus