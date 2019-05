Philippinen schicken 1.300 Tonnen Müll nach Kanada zurück

Nach monatelangen diplomatischen Querelen schicken die Philippinen mehr als 1.300 Tonnen Müll nach Kanada zurück. Der Frachter "MV Bavaria" verließ am Freitag mit 69 Containern den philippinischen Hafen Subic Bay. Das Schiff, das unter der Flagge Liberias fährt, soll Ende nächsten Monats in Vancouver an der kanadischen Westküste abkommen.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Die MS Bavaria ist mit Müll beladen