Philippinen vermuten Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek in China

Eine Schlüsselfigur im Milliardenskandal um den insolventen DAX-Konzern Wirecard hält sich möglicherweise in China auf. Nach den Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek am Dienstag in das südostasiatische Land ein und am Mittwoch über den Flughafen Cebu weiter nach China.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Tobias Hase Wirecard hat am Donnerstag Insolvenz beantragt