Pipeline von der Ägäis zum Schwarzen Meer

Griechenland und Bulgarien wollen eine Ölleitung von der Ägäis zum Schwarzen Meer bauen

Die Regierungen in Athen und Sofia wollen alte Pläne für eine Rohölpipeline zwischen dem Schwarzen Meer und der Ägäis neu beleben. Statt von Bulgarien nach Griechenland, wie ursprünglich geplant, soll das Öl jetzt in umgekehrter Richtung fließen. So könnte die Rohrleitung helfen, das EU- und Nato-Mitglied Bulgarien von Ölimporten aus Russland unabhängig zu machen. Die Zeit drängt: Bulgarien hat sich gegenüber der EU verpflichtet, bis Ende 2024 auf russisches Öl ganz zu verzichten.

Die Energieminister Bulgariens und Griechenlands ...