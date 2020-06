Pkw-Absatz fiel im Mai in der EU um mehr als 50 Prozent

Die Nachfrage nach Neuwagen ist wegen der Coronakrise im Mai europaweit eingebrochen. Im vergangenen Monat wurden in der Europäischen Union 581.161 Pkw neu zugelassen, ein Rückgang zum Vorjahreszeitraum von 52,3 Prozent, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. In Österreich sackte der Pkw-Absatz im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 20.211 Stück ab.

