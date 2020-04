Pkw-Neuzulassungen in EU um mehr als die Hälfte eingebrochen

Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union sind im März wegen der Corona-Krise eingebrochen. In den 27 Ländern der EU ohne Großbritannien gingen die Zulassungen zum Vorjahresmonat um 55,1 Prozent auf 567.308 Autos zurück, teilte der europäische Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mit.

SN/APA (dpa)/Sina Schuldt In Italien war der Rückgang am stärksten