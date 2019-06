Pläne für Großfusion von US-Rüstungs- und Luftfahrtgiganten

In der US-Rüstungs- und Luftfahrtbranche bahnt sich eine Großfusion an: Die beiden Konzerne Raytheon und United Technologies gaben am Sonntag Pläne für einen Zusammenschluss bekannt. Die Fusion durch Aktientausch solle im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werde. Der Zusammenschluss werde "die Zukunft der Luftfahrt und der Verteidigung definieren", erklärte United-Technologies-Chef Gregory Hayes.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON/NOVA SAFO Geplant ist ein Zusammenschluss in der Rüstungs- und Luftfahrtbranche