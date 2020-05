Polen lobt Karlsruher Urteil zu Europäischer Zentralbank

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat das deutsche Bundesverfassungsgericht für sein umstrittenes Urteil zur Europäischen Zentralbank gelobt. Es sei "eines der wichtigsten Urteile in der Geschichte der Europäischen Union", schrieb Morawiecki in einer Mitteilung an die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).

Polen lobt umstrittenes Karlsruher Urteil zu EZB