Porsche plant keine Entlassungen und will mehr E-Autos bauen

Beim deutschen Sportwagenbauer Porsche gibt es im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern keine Pläne für Entlassungen von Mitarbeitern. Porsche-Chef Oliver Blume sagte der "Bild am Sonntag": "Wir haben nicht die Absicht, in den nächsten Jahren betriebsbedingt zu kündigen. Wir gehen gerade in Gespräche, bei denen es um eine Arbeitsplatzsicherung für die nächsten Jahre geht."

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Keine betriebsbedingten Kündigungen geplant