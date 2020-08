Porsche prüft Manipulationsverdacht bei Benzinmotoren

Der Sportwagenhersteller Porsche geht einem Medienbericht zufolge seit Juni intern einem Manipulations-Verdacht nach. Bei Benzin-Motoren sollen in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein - und zwar erst nach der sogenannten Zulassungs-Typisierung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), wie die "Bild am Sonntag" berichtet.

SN/APA/dpa/Marijan Murat Interne Untersuchungen bei Porsche