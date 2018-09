Präsident Xi kündigt 60 Milliarden US-Dollar für Afrika an

China will den Staaten Afrikas mit 60 Mrd. US-Dollar (51,5 Mrd. Euro) unter die Arme greifen. Wie Präsident Xi Jinping am Montag zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels in Peking ankündigte, werde das Geld in Form von staatlicher Unterstützung sowie Investitionen und Krediten durch chinesische Unternehmen und Banken bereitgestellt.

SN/APA (AFP/POOL)/LINTAO ZHANG Der chinesische Präsident Xi Jinping möchte Afrika unterstützen