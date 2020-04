Preis für US-Öl fällt auf rund elf Dollar pro Barrel

Der Preis für Erdöl aus den USA ist am Montag weiter in die Tiefe gerauscht. An der Börse in London kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai am frühen Nachmittag nur noch 11,3 US-Dollar (10,4 Euro). Das war ein Rückgang um mehr als 37 Prozent und der niedrigste Stand seit 1998.

SN/APA (AFP/Archiv)/GIUSEPPE CACACE Angesichts der Corona-Pandemie sinken die Preise immer mehr