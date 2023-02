Preise für Lebensmittel weltweit gehen im Schnitt zurück

Trotz des Kriegs in der Ukraine sind Lebensmittel UNO-Angaben zufolge weltweit im Durchschnitt so billig wie seit rund eineinviertel Jahren nicht mehr. Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Freitag mitteilte, fiel der Preisindex für die wichtigsten international gehandelten Nahrungsmittel im Jänner auf den niedrigsten Stand seit September 2021.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Sinkende Preise gab es bei Pflanzenölen, Milchprodukten und Zucker

Mit dem Rückgang auf 131,2 Punkte von revidiert 132,2 Punkten im Dezember sank der Wert zugleich den zehnten Monat in Folge. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar des vergangenen Jahres hatte der Nahrungsmittel-Preisindex im März ein Rekordhoch erreicht. Der nun ermittelte Wert von Jänner liegt um rund 18 Prozent darunter. Die Ukraine, die als einer der wichtigsten Exporteure landwirtschaftlicher Erzeugnisse weltweit gilt, hatte infolge der russischen Invasion einen Einbruch ihrer Ernten und ihrer Agrarausfuhren gemeldet. Nach Angaben der FAO beruhte der nun verzeichnete Indexrückgang auf sinkenden Preisen für Pflanzenöle, Milchprodukte und Zucker. Die Preise für Getreide und Fleisch hätten sich hingegen kaum verändert.