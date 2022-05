Preisewerden länger hoch bleiben

Den Bioanteil in der Landwirtschaft zu steigern und nach höheren Ernten zu rufen vertrage sich nicht, sagt Agrarexperte Fritz Gattermayer.

Weizen ist teuer wie noch nie in der Geschichte. Zu den Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine kommt die Trockenheit in Indien und anderen Ländern. Die Warnungen vor Hungersnöten und Aufständen in Ländern Afrikas werden immer lauter. Worauf müssen wir uns einstellen? Fritz Gattermayer: Die Preise für agrarische Rohstoffe werden so teuer bleiben, wie sie jetzt sind, eher wird es noch einen Auftrieb geben aufgrund der aktuell ungünstigen Witterungsbedingungen in Frankreich, Spanien, USA, Brasilien und dem indischen Subkontinent. Wir ...