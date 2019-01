Preiskampf in Europa verdüstert Ryanair-Zahlen

Der irische Laudamotion-Mutterkonzern Ryanair hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bereits zum zweiten Mal abgesenkt. Als Grund gab die irische Billigfluggesellschaft am Freitag gesunkene Ticketpreise in diesem Winter an. Beim Gewinn nach Steuern erwartet die Fluggesellschaft nun 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro. Ryanair hatte den Ausblick bereits im Oktober auf 1,1 bis 1,2 Mrd. gesenkt.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Preiskampf setzt Ryanair unter Druck