Premier Rutte: Haben Klopapier um zehn Jahre zu "kacken"

Die Niederlande verfügen nach den Worten von Ministerpräsident Mark Rutte über ausreichend Klopapier: "Wir haben soviel, wir können zehn Jahre kacken", sagte Rutte am Donnerstag vor laufenden Kameras beim Besuch eines Supermarktes in Den Haag. Das Video machte umgehend die Runde in den sozialen Netzen.

SN/APA (AFP)/REMKO DE WAAL Mark Rutte weiß, was die Menschen wirklich beschäftigt