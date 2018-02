Probleme im italienischen Flugverkehr wegen Ryanair-Streik

Der Flugverkehr in Italien erlebt einen schwierigen Tag. Das Personal der Fluggesellschaften Ryanair, Vueling und Blue Panorama legte am Samstag die Arbeit nieder. In den Streik trat am Samstag auf dem Flughafen Rom Fiumicino auch das Personal der Luftfahrtbehörde ENAV, wie die Gewerkschaften berichteten.

SN/APA (AFP)/PASCAL PAVANI Ryanair-Belegschaft streikt in Italien