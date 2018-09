Proteste in Argentinien gegen Sparvorgaben des IWF

Am Vorabend des geplanten Generalstreiks sind in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zehntausende Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpolitik von Präsident Mauricio Macri zu protestieren. In Sprechchören und auf Bannern warfen sie Macri am Montagabend auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast vor, das Land dem Spardiktat des Internationalen Währungsfonds (IWF) auszuliefern.

SN/APA (AFP/Noticias Argentinas)/DA Argentinien will sich nicht den Bedingungen des IWF beugen