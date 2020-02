Proteste vor und in der Siemens-Hauptversammlung erwartet

Siemens-Chef Joe Kaeser steht eine ungemütliche Hauptversammlung bevor. Zum Aktionärstreffen an diesem Mittwoch in München planen Aktivisten verschiedener Gruppierungen Proteste vor und in der Hauptversammlung. Auch von Investoren dürfte es Kritik geben.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Joe Kaeser sieht sich mit Protesten von außen und innen konfrontiert