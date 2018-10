Prozess gegen Sanader in Schmiergeldaffäre um MOL begann

Nur einen Tag nach dem Schuldspruch in einer seiner vielen Korruptionsaffären stand der kroatische Ex-Premier Ivo Sanader erneut vor Gericht. In Zagreb hat am Dienstag auch der aufgerollte Prozess in der Schmiergeldaffäre rund um den ungarischen Mineralölkonzern MOL. Mitangeklagt ist auch der MOL-Chef Zsolt Hernadi, der bis heute für die kroatische Justiz unerreichbar bleibt.

SN/APA (AFP)/STR Der Ex-Premier Ivo Sanader plädierte auf nicht schuldig