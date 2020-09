Pubs in Irland dürfen nach sechs Monaten wieder öffnen

Nach mehr als sechsmonatiger Schließung wegen der Coronapandemie sind die meisten Pubs in Irland seit Montag wieder geöffnet. Viele Pubs in Dublin bleiben aber noch geschlossen, da die Infektionszahlen in der irischen Hauptstadt zuletzt stark angestiegen waren. In Irland starben nach offiziellen Angaben bisher mehr als 1.790 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19. Die irische Regierung hatte Mitte März die Schließung aller 7.000 Pubs angeordnet.

Die sechsmonatige Durststrecke ist - vorerst - zu Ende