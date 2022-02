Purdue-Eigentümer bieten 6 Mrd. Dollar in Opioid-Vergleich

Die Familie Sackler, die Eigentümer des Purdue Pharma-Konzerns, hat in ihrem Konkursverfahren einen neuen und umfassenderen Vergleich in Höhe von bis zu sechs Milliarden Dollar (5,28 Mrd. Euro) angeboten. Damit will die Familie dem Vorwurf entgegnen, sie habe zur tödlichen Opiod-Epidemie in den USA beigetragen, die seit 1999 etwa 450.000 Menschen das Leben gekostet hat. Das neue Angebot soll es Purdue Pharma ermöglichen den Konkurs abzuwenden.

SN/APA/US Drug Enforcement Administ Das Schmerzmittel Oxycontin steht im Zentrum der US-Opioid-Krise

Die Vermittlerin in dem Verfahren, die US-Konkursrichterin Shelley Chapman, sagte alle Gelder würden in die Bekämpfung der Opioid-Krise fließen, einschließlich Unterstützung und Dienstleistungen für Überlebende, Opfer und ihre Familien. Städte, Gemeinden, US-Bundesstaaten, Indianer-Nationen, Krankenhäuser und andere Parteien in den USA haben insgesamt mehr als 2.600 Klagen gegen Purdue Pharma eingereicht.