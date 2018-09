Putin will OMV-Chef Seele mit Freundschaftsorden auszeichnen

Der russische Präsident Wladimir Putin will OMV-Chef Rainer Seele für dessen Bemühungen im Energiebereich mit einem Freundschaftsorden auszeichnen. Seele habe sich als Vorstandschef des österreichischen Energiekonzerns für eine verstärkte Kooperation und Freundschaft mit Russland eingesetzt, hieß es in einem von Putin unterschriebenen Dekret am Montag.

SN/APA (AFP)/SERGEI KARPUKHIN Rainer Seele bei einem Treffen mit Putin in Moskau