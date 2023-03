Raiffeisen Bank International hat Interesse an russischer Sberbank

Dass die Raiffeisen Bank International Interesse an der Sberbank Europe hat, sorgt für einiges Erstaunen. Über die Motive hält sie sich bedeckt.

Die Raiffeisen Bank International (RBI), die wegen ihres Engagements in Russland öffentlich kritisiert wird, kommt nicht zur Ruhe. Die Bank trägt allerdings wenig zur Beruhigung bei, ganz im Gegenteil.

Am Mittwoch wurde durch einen Bericht der Wochenzeitung "Falter" bekannt, dass die RBI Interesse an den zum Verkauf stehenden Vermögenswerten der vormaligen Europa- Tochter der russischen Sberbank hat. Dass Banken andere Banken oder Teile davon übernehmen wollen, um die eigene Position zu stärken, ist in der Branche üblich.

