Razzia bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream wegen Cum-Ex

Wenige Tage vor Beginn des ersten Cum-Ex-Prozesses ist die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream ins Visier der Fahnder geraten. Am Dienstag ließ die Staatsanwaltschaft Köln Räume des Unternehmens in Eschborn bei Frankfurt durchsuchen. Die Razzia stand in Zusammenhang mit schon seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen Kunden und Mitarbeiter, wie ein Sprecher der Deutschen Börse erklärte.

SN/APA (dpa)/Frank Rumpenhorst Razzia bei der Deutschen Börse