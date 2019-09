Razzia bei Deutscher Bank wegen Danske-Skandal

Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank haben Ermittler in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt nach Beweisen gesucht. Die Deutsche Bank bestätigte am Mittwoch die Durchsuchung vom Dienstag, über die zuvor die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Die Zentrale der deutschen Bank in Frankfurt