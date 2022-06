Reine Glaubenssache?

Nicht nur Bares ist Wahres! 90 Prozent allen Geldes gibt es nur als Einser und Nuller. Es kann per Tastendruck erschaffen und gelöscht werden. Und eigentlich ist es nichts als in Zahlen gegossenes Vertrauen. Das merken wir vor allem, wenn dieses Vertrauen ins Wanken gerät.

Genau. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Und das Geld kommt nicht aus dem Bankomaten. Wobei: Natürlich kommt es da schon raus - zwischen 50.000 und 100.000 Euro sind in so einer Maschine eingelagert. Aber: In Wirklichkeit stammt unser Geld natürlich woandersher.

Aber woher? Dazu, was die meisten Menschen darauf antworten, gibt es eine Studie - und zwar nicht von irgendwoher, sondern aus der Finanzmetropole Frankfurt. Laut der Bürgerbefragung durch die Universität Southampton, über welche der Deutschlandfunk ...