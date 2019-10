Rekordaufträge für Hersteller von Kreuzfahrtschiffen

Ungeachtet aller Umweltdiskussionen werden einem Medienbericht zufolge weltweit immer mehr Kreuzfahrtschiffe gebaut. Derzeit stehen in den Auftragsbüchern der Werften 129 bestätigte Neubauten, die bis 2027 an den Start gehen sollen, berichtete das Nachrichtenmagazin "Focus" am Freitag unter Berufung auf eine Auswertung von Daten des Fachdienstes "Cruise Industry News". Das seien so viele wie nie.

SN/APA (dpa)/Mohssen Assanimoghadda Kleinstadt auf dem Wasser