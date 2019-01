Renault-Chef Ghosn reichte schriftlich seinen Rücktritt ein

Der seit mehr als zwei Monaten in Japan inhaftierte Renault-Chef Carlos Ghosn hat seinen Rücktritt eingereicht. Das sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Der Verwaltungsrat von Renault entscheidet demnächst über die Nachfolge Ghosns. Renault habe am Mittwochabend das Rücktrittsschreiben von Ghosn erhalten, sagte Le Maire.

SN/APA (Archiv/AFP)/LUDOVIC MARIN Ghosn war Mitte November in Tokio festgenommen worden