Roland Bergers Vater war in NS-Zeit kein Täter

Der deutsche Unternehmensberater Roland Berger war im letzten Jahr wegen der NS-Vergangenheit seines Vaters unter Druck geraten. Jetzt nimmt ihn ein prominenter Historiker in Schutz. Bergers Vater habe kein Blut an den Händen, "er war kein Täter", schreibt Michael Wolffsohn in der "Welt am Sonntag". Roland Berger habe die Rolle seines Vaters während der NS-Zeit auch nicht wissentlich beschönigt.

SN/APA (Archiv/AFP)/TOBIAS SCHWARZ Roland Berger hat nichts beschönigt