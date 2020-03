Roland Busch wird neuer Chef von Siemens

Wechsel an der Spitze des Siemens-Konzerns: Neuer Chef wird der Manager Roland Busch, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der 55-jährige Busch, derzeit stellvertretender CEO, übernimmt den Posten des bisherigen Konzernchefs Joe Kaeser, der demnach keine Vertragsverlängerung anstrebt.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Roland Busch folgt Joe Kaeser nach