Royale Hochzeit löste Boom bei Gelbgold aus

Die Hochzeit von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle hat einen Boom bei dem ins Abseits geratenen Gelbgold ausgelöst. In den ersten drei Monaten des Jahres wurde laut World Gold Council in den USA so viel Gold verkauft wie seit 2009 nicht mehr.

30 Prozent mehr Gelbgold-Schmuck wurde seit Jahresbeginn verkauft