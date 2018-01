Rückruf für weltweit 127.000 Audi-Dieselfahrzeuge

In der Abgas-Affäre muss Audi fast 127.000 weitere Dieselmodelle in den Werkstätten umrüsten. Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt hat für V6-Dieselfahrzeuge von Audi einen Zwangsrückruf verhängt. Der Hersteller sei darüber informiert worden, dass die Behörde in den Audi-Modellen A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit der Abgasnorm 6 "unzulässige Abschaltvorrichtungen" festgestellt habe.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Gericht zwingt Audi zum Rückruf