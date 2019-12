Russland erwägt Kauf von Sberbank-Anteil der Zentralbank

Die Pläne der russischen Regierung, die Finanzgruppe Sberbank aus der Zentralbank herauszulösen, werden offenbar konkreter. Die Regierung wolle Gelder aus dem Staatsfonds NWF nutzen, um den Anteil an der größten Bank Russlands von 50 Prozent plus einer Aktie aufzukaufen, der bei der Zentralbank liege, sagten zwei Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

SN/APA (AFP)/ANDREY SMIRNOV Sberbank-Hauptquartier in Moskau