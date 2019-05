Russland hat Nordseeroute im Visier: Eisbrecher gestartet

Russland hat am Samstag in St. Petersburg einen nuklear betriebenen Eisbrecher vom Stapel gelassen, der neue Handelsrouten im bisher vereisten Arktischen Ozean zwischen Europa, Amerika und Asien gewährleisten soll. Das 173 Meter lange Schiff "Ural" hat zwei Kernreaktoren an Bord, die zusammen bis zu 350 Megawatt erzeugen, teilte der Staatskonzern Rosatom mit.

SN/APA (AFP)/OLGA MALTSEVA Eisbrecher "Ural" wird vom Stapel gelassen