Russland nimmt Gasleitung von Sibirien nach China in Betrieb

Russland will Anfang Dezember seine bisher teuerste Erdgasleitung in Betrieb nehmen - zur Versorgung Chinas. Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sollen das Megaprojekt Sila Sibiri (Kraft Sibiriens) am 2. Dezember per Videobrücke in Betrieb nehmen.

SN/APA (AFP)/DMITRI LOVETSKY Wladimir Putin und Xi Jinping starten das Projekt per Videoschaltung