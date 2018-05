Russland stärkt Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran

Nach der Verhängung neuer US-Finanz- und Handelssanktionen gegen den Iran will Russland seine Wirtschaftsbeziehungen mit der Islamischen Republik ausbauen. Die von Russland dominierte Eurasische Wirtschaftsunion schloss am Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana ein temporäres Handelsabkommen mit dem Iran, das die Zölle auf Hunderte Güter senkt.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Der Schiffskonzern Maersk hat bereits einen Rückzieher gemacht