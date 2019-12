Russland sucht Ersatzlösung nach Baustopp für Nord Stream 2

Russland sucht nach dem Stopp der Bauarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 2 zur Fertigstellung der letzten 160 Kilometer nach einem Spezialschiff für die Verlegung der Röhren. Am ehesten sei es möglich, die "Akademik Tscherski" aus dem äußersten Osten Russlands in die Ostsee zu bringen, berichtete die "Rossijskaja Gaseta" am Dienstag. Das Schiff könne erst in einem Monat dort sein, hieß es.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Das Projekt geriet wegen Sanktionen ins Stocken