Ryanair fährt Flugangebot wieder zurück

Europas größter Billigflieger Ryanair fährt sein Flugangebot wegen steigender Coronainfektionszahlen in Spanien und anderen Ländern wieder zurück. Die Vorausbuchungen seien in den vergangenen zehn Tagen deutlich gesunken, teilte die Laudamotion-Mutter am Montag in Dublin mit. Im September und Oktober werde Ryanair deshalb die angebotene Flugkapazität um 20 Prozent kappen.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH