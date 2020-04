Ryanair-Flotte wohl bis Ende Mai am Boden

Europas größter Billigflieger, die Laudamotion-Mutter Ryanair, wird von der Corona-Pandemie immer schwerer getroffen. Mindestens im April und Mai dürfte die Flotte der Fluggesellschaft noch weitgehend am Boden bleiben, teilte der irische Konzern am Freitag in Dublin mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende März) blieb Ryanair gerade noch so in der angepeilten Prognosespanne beim Jahresgewinn.

Ryanair von der Corona-Pandemie schwer getroffen